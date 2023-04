El técnico Cuca fue cesado de Corinthians, por un caso de abuso a una menor

Cargando...

Fue algo insólito, el director técnico brasileño, Cuca, hacía 6 días que había asumido el cargo en Corinthians, sin embargo, en ese lapso de tiempo llegó una noticia que reflotó en relación a un lamentable hecho acaecido en 1987, en la que se lo involucra con un abuso a una menor de edad.

"Fui víctima de una masacre en los últimos días", dijo el técnico en conferencia de prensa al anunciar su desvinculación con Corinthians, luego de la victoria por penales ante Remo, de Belém, por la Copa de Brasil.

A través de un comunicado publicado en sus redes oficiales, el club confirmó esta decisión dirigencial.

"Corinthians confirma que el entrenador Cuca dejó el mando del equipo luego de un pedido de la familia para resolver asuntos privados. Deseamos a Cuca y a su cuerpo técnico éxitos en la continuación de su carrera", rezaba el comunicado del club brasileño.

El caso es de 1989, cuando era delantero de Gremio de Porto Alegre, el ahora entrenador Cuca y otros dos jugadores fueron condenados en Suiza a 15 meses de prisión por su participación en un abuso sexual con una menor de 13 años.



Los entonces jugadores estuvieron en Berna para un torneo amistoso en 1987. La sentencia se produjo cuando ya habían regresado a Brasil, país que no extradita a sus nacionales.

Hasta ahora, este escándalo no había impedido a Cuca, quien niega los cargos, desarrollar su carrera como entrenador.



Los logros conseguido por el ahora ex entrenador de Corinthians conquistó la Copa Libertadores en 2013 con el Atlético Mineiro, que contaba en sus filas con la estrella Ronaldinho, y la liga en 2016 con Palmeiras.