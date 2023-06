Elecciones en Oriente: FBF confirmó que Ronald Raldes es el único candidato habilitado

Las elecciones presidenciales de Oriente Petrolero está pactada para el 22 de julio de este año, donde la convocatoria para las inscripciones se aperturó el 6 de junio y finalizó este martes 13 de junio a las 14 horas, donde Ronald Raldes actual presidente de Oriente, es el único candidato inscrito ante el Comité Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol.

Ronald Raldes buscará la reelección hasta 2027, mientras que la supuesta candidatura de Migue Ángel Antelo y José Eduardo Acouri no fueron oficializadas y el ex abogado de Oriente Petrolero Víctor Hugo Pérez, asesor de jerarquía Albiverde de José Eduardo Acouri, se manifestó mediante redes sociales dirigido a los socios de Oriente, que presentará una apelación ante el TAS para anular las elecciones en Oriente Petrolero.

"Las elecciones de Oriente Petrolero no la va decidir el socio con su voto, sino un tribunal toda vez que la Comisión Electoral de la FBF ya cumplió su mandato y no puede seguir llevando adelante elecciones, con la elección del club Wilstermann finalizó su contrato y no puede seguir llevando adelante elecciones, manifestó el abogado Víctor Hugo Pérez.