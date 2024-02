"Es un lástima": Messi rompió el silenció tras su ausencia en un amistoso en Hong Kong

Asia.

Lionel Messi y todo el Inter de Miami se encuentran en Tokio-Japón, para disputar otro partido amistoso dentro de su gira asiática, sin embargo, el rosarino no estuvo presente cuando jugaron en Hong Kong ocasionando graves molestias en hinchas y el Gobierno nacional, a todo esto, el 10 argentino rompió el silencio y se refirió.

Previamente, Messi dio detalles de cuándo se produjo la lesión que lo marginó del amistoso en territorio asiático.

“La verdad es que fue mala suerte que no pudiera jugar en Hong Kong. En el primer partido, en Arabia Saudí, sentí una lesión en el abductor y por eso me sacaron. Jugué el siguiente partido para ver cómo me sentía, porque me hicieron una resonancia magnética y me dijeron que tenía edema en el aductor, que lo tenía cargado, pero no había lesión. Por eso intenté y probé. Tuvimos el entrenamiento a puertas abiertas y salí por la gente que había, Pero la molestia seguía estando y se me hacía muy dificil jugar”, relató el número 10 sobre el periplo desde su llegada al país asiático.