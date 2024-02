¡Escalofriante! La IA predice quién sería el próximo campeón de la Champion League

Cargando...

Según la Inteligencia Artificial este sería el próximo campeón de la Champions League, el torneo más antiguo del continente europeo, los favoritos prácticamente quedarían fuera de cualquier pelea.

En el enfrentamiento entre el Arsenal y el Porto, el ganador sería el Porto, el compromiso entre Napoli y Barcelona quedaría marcado por la clasificación del Barcelona. Sin embargo en la llave del PSG y el Real Sociedad pasarían los francéses, mientras que el cruce del partido más parejo de la competencia entre Inter y Atlético Madrid, avanzarían los italianos.

Continuando con la predicción de la Inteligencia Artificial, en el partido entre Lazzio y Bayern Múnich el vencedor sería el cuadro alemán, luego en la llave entre Real Madrid y Leipzig pasaría Real Madrid, finalmente en el enfrentamiento entre el Manchester City y Copenhague vencería el City.

Ya en cuartos las llaves quedarían así: Porto Vs Manchester City, Barcelona Vs PSG, Borussia Dortmund Vs Inter de Milán y Real Madrid Vs Bayern Múnich.

Los ganadores del partido entre Manchester City y el Porto serían los ingléses, del duelo entre Barcelona y PSG quién pasaría serían los catalánes, mientras que Dortmund eliminaría al Inter.

En el mejor partido de los cuartos de final entre Real Madrid y Bayern Múnich, los merengues llegarían a semifinales.

Las semifinales quedarían así: Borussia Dortmund Vs Manchester City y Barcelona Vs Real Madrid en el primer partido de la serie el ganador sería el Manchester City, llegando así a su segunda final consecutiva. Luego, en el súperclásico español Barcelona clasificaría a la final.

Quedando como finalistas Barcelona y Manchester, para la Inteligencia Artificial el equipo de Xavi Hernández serían el nuevo campeón de este nuevo certámen.

