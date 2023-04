Espectacular menú futbolero de este martes: Copa Sudamericana, Libertadores, DIPRO, Sub-17 entre otros

Cargando...

Este martes está imperdible, la cartelera del fútbol nacional e internacional está para no perderse; en Copa Sudamericana nuestro representante boliviano Blooming entra en acción enfrentado al Santos de Brasil, más temprano lo hará The Strongest contra River Plate por Copa Libertadores y la Sub-17 de Bolivia rivalizará ante Venezuela en Ecuador.

En el menú del fútbol de este martes tendremos en acción primero a la selección boliviana Sub-17 enfrentando a Venezuela desde las 17:30 horas en Ecuador, un poco más tarde The Strongest debuta contra River Plate en el marco de la Copa Libertadores a las 18:00 en el estadio Hernando Siles.

En Copa Sudamericana en Santa Cruz, Blooming hará su estreno enfrentando a Santos de Brasil a partir de las 20:30 horas. Para seguir también está el duelo que disputen Argentinos Juniors e Independiente del Valle que tiene la reciente incorporación del boliviano Marcelo Martins, el partido iniciará a las 18:00 en el estadio Diego Armando Maradona.

Sin embargo la DIPRO de nuestro país también tiene lo suyo, Wilstermann enfrentará a Nacional Potosí en el Félix Capriles desde las 19:00 cerrando la fecha 7 del torneo Todos contra Todos, y por si fuera poco Real Madrid y Barcelona protagonizarán una de las semifinales épicas de la Copa del Rey desde las 15:30 horas.

Cargando...