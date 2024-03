"Estaba a punto de salir al exterior", dice Real Santa Cruz sobre Guillermo Denis Beltrán

Real Santa Cruz emitió este domingo un comunicado oficial con relación a la muerte del futbolista colombiano Guillermo Denis Beltrán el pasado viernes, donde explica varios puntos en la que también FABOL se habría pronunciado.

Aquí el comunicado:

COMUNICADO OFICIAL

El Club Deportivo Real Santa Cruz, enterados de las SUPUESTAS denuncias de FABOL ante FIFPro viralizados por algunos medios de comunicación aclaramos lo siguiente a la opinión pública

RESPECTO AL PUNTO 1

Es evidente que el club suscribió un contrato con el jugador Beltrán hasta el mes de junio de 2024, mismo que le faltan tres cuotas para su cumplimiento, lo que indica que estaba prácticamente al día. Mencionar que "sus amigos" afirmaron paraba en préstamos e impago, no significa nada más que una aseveración sin pruebas que no responde a la realidad.

RESPECTO AL PUNTO 3

Es evidente, que Guillermo no tenía familiares en Santa Cruz, pero el salario que recibía por su condición de jugador profesional, le permitió vivir dignamente, hecho que puede ser corroborado por los compañeros con quienes compartía y vivía en vista de que el club no puede tener injerencia en las decisiones de los jugadores en cuanto a la disposición de sus recursos tampoco puede tener un control sobre sus decisiones alimenticias. Indicar recurrentemente a "sus compañeros sin mencionar nombres, no representa la realidad.

RESPECTO AL PUNTO 4

El jugador Beltrán no fue habilitado porque estaba a punto de salir a jugar al exterior, donde tendría mejores condiciones económicas. Es falso afirmar que no se le tenía en cuenta para los entrenamientos, ya que, al tener contrato vigente con el club, estaba obligado a asistir a las prácticas y mantenerse en forma para una posible transferencia adecuada.

RESPECTO A LOS PUNTOS 5 Y SIGUIENTES

Al asumir como ciertas las suposiciones de que no era tomado en cuenta en los entrenamientos, mala alimentación, una improbada ansiedad por falta de sueldos y la supuesta ausencia de personal médico para estos casos, no representa más que una denuncia malintencionada y que tiende a

generar desinformación.

El Club Real Santa Cruz y su directorio están completamente comprometidos con los trámites de repatriación y la coordinación con las autoridades legales y federativas, así como con el apoyo a la familia afectada. Su señora madre y la hermana de nuestro jugador llegarán y recibirán atención

constante, sin escatimar recursos ni tiempo

Finalmente, queremos señalar que serán las personas que conocían y convivían con él, así como su familia, las encargadas de desmentir estas acusaciones falsas, poniendo fin a este doloroso hecho. Santa Cruz de la Sierra, 24 de marzo de 2024

Atentamente,

Club Real Santa Cruz

EL DIRECTORIO.