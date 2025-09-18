¡Estaba envuelto en sábanas! Hallan muerto a joven promesa del boxeo en México

El joven boxeador Jesús Iván Mercado Cabrera, de 21 años, fue encontrado sin vida la mañana del 15 de septiembre a un lado de la carretera rumbo al Golfo de Santa Clara. Su cuerpo estaba envuelto en sábanas y fue visto por una persona que pasaba por el lugar, quien dio aviso a las autoridades.

Jesús Iván era originario de Ciudad Obregón y se encontraba en San Luis Río Colorado para continuar su carrera en el boxeo profesional. Era conocido como “Rafaguita” en sus peleas y tenía una próxima pelea programada para febrero en Hermosillo. Su muerte ha causado sorpresa y tristeza entre sus familiares, amigos y personas del medio deportivo.

Las autoridades informaron que el cuerpo no presentaba señales visibles de violencia, pero fue llevado a la morgue para realizar la autopsia y saber la causa exacta de su muerte. Hasta ahora, no se han dado más detalles sobre lo que pudo haber pasado.

Fue gracias a los tatuajes que llevaba el joven en el cuerpo que pudieron identificarlo. Tenía una imagen de la Santa Muerte en el brazo y el logo de los Yaquis de Obregón. Esos detalles ayudaron a contactar a sus familiares, quienes ya se encuentran en la ciudad.

Mónica Espinoza Rivera, del grupo de búsqueda de personas en San Luis Río Colorado, explicó que la novia de Jesús Iván fue una de las primeras en reconocerlo. Ella contó que había hablado con él por teléfono la noche anterior y que no notó nada extraño.

Mira la programación en Red Uno Play