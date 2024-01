"Estoy dispuesto a entrenar ya veremos si me quedo en Always": Florentín Pogba

La Paz.

El hermano del campeón del mundo Paul Pogba, Florentín, llegó a Bolivia para probarse en Always Ready la dirigencia y el cuerpo técnico lo evaluarán en el transcurso de las siguientes semanas, para ver si continurá en el millonario esta temporada.

Florentín Pogba fue parte de la delegación de Always Ready que viajó a Perú para enfrentar a Cienciano de Cuzco y a la cual derrotaron por 1 - 0, el defensor de 33 años fue preciso a la hora de responder sobre si queda o no en el cuadro de El Alto.

"Aún no se sabe nada, porque estoy dispuesto a entrenar y ya veremos como dije", expresó el jugador.

Uno de los encargados de evaluar la continuidad del defensor es Oscar Villegas en los diferentes partidos amistosos que tenga la bada roja en Perú.

"Solamente porque ya me quedo libre quería entrenar, el director me dijo que ya se podía entrenar, entonces estoy dispuesto y despues con las semanas ya veremos que puede pasar".

El francés de 33 años dijo no conocer del fútbol boliviano, solo tiene referencia de Sudamérica por la final de la Copa Libertadores que pasan en Francia.

"No la verdad que no. Ya se que sigo muchísimo la Copa Libertadores la final que pasan siempre en Francia, pero nada más de ahí no conozco nada", contó.