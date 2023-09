Para dos grandes futbolistas, en la historia de Bolivia, el partido de hoy en el Hernando Siles de La ´Paz fue "decepcionante" para todo un país.

Uno de los grandes goleadores del país, Martín Menacho, se mostró decepcionado por el trabajo que realizó la verde frente al equipo argentino. A su punto de vista, el error está en el director técnico y los jugadores. Cuestionó que días anteriores, toda la selección boliviana fue trasladada a Brasil, lo que pudo provocar un desgate.

Marco Antonio Etcheverry, exfutbolista y entrenador, hizo un análisis duro, en el programa Que No Me Pierda de Red Uno, tras el desempeño de los bolivianos frente al ultimo campeón del mundo.

“El partido de hoy fue totalmente decepcionante. No entiendo lo que pasó. Estoy muy triste, me lleve un golpe duro” dijo Etcheverry.

El Diablo Etcheverry, se refirió a las ultimas denuncias de "amaños" en la liga boliviana. Para el ex futbolista estas acciones provocan que el futbol boliviano pase por su peor momento y lamenta que jugadores sean involucrados.

“El futbol boliviano no pasa por un buen momento. Me da pena por aquellos jugadores que se esforzaban sin darse cuenta que sus compañeros los estaban traicionando por dinero. No hay competición honesta en Bolivia y es por eso que no hay rival malo ni bueno”