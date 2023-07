Ex director deportivo del PSG cree que Mbappé puede marcharse del club

Leonardo, exdirector deportivo del PSG, ha declarado públicamente a un presitgioso medio de país galo que es el momento de que Kylian Mbappé abandone el club parisino. Según Leonardo, Mbappé debería salir del PSG este verano por el bien del equipo.

El brasileño ha explicado que el jugador necesita un nuevo entorno donde pueda tomar decisiones y actitudes sin generar consecuencias. Leonardo es una de las voces más autorizadas para pronunciarse sobre la situación del futbolista, ya que ha trabajado en el PSG como futbolista y como director deportivo.

Mbappé es considerado uno de los mejores jugadores del mundo y ha sido vinculado con varios clubes importantes en Europa, incluyendo el Real Madrid.

Según L'Equipe el exdirigente insiste en que el delantero está actualmente en el centro de las noticias sobre su futuro.

"Con su comportamiento en los últimos dos años, Mbappé demuestra que todavía no es un jugador capaz de guiar realmente a un equipo. Es un gran jugador, no un líder. Es un gran goleador, no un creativo. Es difícil construir un equipo a su alrededor", explicó el ex directivo brasileño del cuadro de Francia a L'Equipe.