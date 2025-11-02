TEMAS DE HOY:
Deportes

Fallece el exentrenador Giovanni Galeone, maestro de Massimiliano Allegri

El extécnico italiano murió en la ciudad de Údine (norte) por una larga enfermedad que se agravó en los últimos meses.

EFE

02/11/2025 13:22

Foto: Internet.
Italia.

El exentrenador italiano Giovanni Galeone, que dirigió al Nápoles, Udinese, Como 1907, Pescara o Spal, así como maestro de los técnicos Massimiliano Allegri y Gian Piero Gasperini, falleció este domingo a los 84 años.

El técnico italiano murió en la ciudad de Údine (norte) por una larga enfermedad que se agravó en los últimos meses. En los partidos que quedan de Serie A en la jornada se guardará un minuto de silencio en su memoria.

Galeone, durante su carrera como entrenador, se erigió como el mentor de varios de sus jugadores que ahora brillan en los banquillos de la Serie A. Entre sus alumnos más aventajados destacan Massimiliano Allegri y Gian Piero Gasperini, que curiosamente se enfrentan este mismo domingo en el Milan-Roma en San Siro.

Ambos dejaron claro en numerosas ocasiones la influencia de Galeone en su estilo de juego.

El duelo puede colocar al Roma en lo más alto de la tabla en caso de victoria, pero podría igualar aún más la zona noble de la clasificación en caso de victoria milanista, pues con el Nápoles líder con 22 puntos habría un empate a 21 unidades entre Roma, Inter y Milan. EFE

