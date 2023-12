FIFA amenaza con suspender a la selección de Brasil por injerencia política en la Confederación

Brasil

Mediante una carta que salió a la luz por la agencia AP, La FIFA y CONMEBOL amenazaron con excluir de todas las competiciones internacionales a la selección y todos los clubes del Brasil, por la destitución del presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ednaldo Rodrigues y la convocatoria a elecciones.

Enviaron una carta donde les informan sobre las consecuencias que podría tener la injerencia de otros poderes en la Confederación, y deben demostrar su autonomía.

“Las asociaciones miembro de la FIFA deben gestionar sus asuntos de forma independiente y sin influencias indebidas de ningún tipo de terceros, (…) si la CBF fuera finalmente suspendida por el organismo correspondiente de la FIFA, perdería todos sus derechos de membresía con efecto inmediato y hasta que la FIFA levante la suspensión. Esto también significaría que la CBF, los equipos representativos y los clubes ya no tendrían derecho a participar en ninguna competición o competición internacional mientras esté suspendida”, dice la carta.

En caso de no responder a la solicitud y frenar la convocatoria a elecciones, las instituciones del fútbol apartarían de las competiciones tanto las diferentes selecciones de Brasil, como a los clubes.

“La FIFA y la CONMEBOL desean insistir enérgicamente en que, antes de que tenga lugar esta misión, no se tome ninguna decisión que afecte a la CBF, incluidas las elecciones o los nombramientos electorales. Si esto no se respeta, la FIFA no tendrá otra opción que remitir el asunto a su órgano decisorio pertinente para que considere y decida, lo que también puede incluir una suspensión», añade la misiva.