Francia.

La selección de fútbol sala de Francia, no viajó a Argentina para encarar el Mundial que se realizará desde este martes 7, hasta el 12 de noviembre, el motivo es vergonzoso, no por los integrantes de la selección de ese país, sino por la espalda que les dio el Gobierno y otras instituciones deportivas.

La Selección de Francia no será parte del Mundial de Talla Baja que se disputa en Argentina desde este martes, según reseña el Diario Olé.

En esta oportunidad, la delegación no pudo viajar a la sede del evento por falta de financiamiento. Aunque intentaron conseguir por todos los medios el dinero para asistir a la competencia, lo cierto es que los sorteos, las rifas y las donaciones no alcanzaron.

Para consumar la travesía, el equipo necesitaba 17 mil euros. Sin embargo, solo pudo conseguir 215.



"No contamos con el apoyo del Ministerio de Deportes ni del gobierno", confirmó Ayena Adjido, presidenta de la asociación Football PPT.

Desde este martes está en marcha el certamen mundialista de fútbol sala de Talla Baja que se extenderá hasta el 12 de noviembre, los grupos están conformados por 4 integrantes, son 3 en total y 12 selecciones.