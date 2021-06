Fraser-Pryce consigue la mejor marca en los 100 metros en 33 años

Cargando...

KINGSTON, 5 jun (Reuters) - La jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce se convirtió en la segunda mujer más rápida de todos los tiempos, por detrás de la plusmarquista mundial de los 100 metros Florence Griffith-Joyner, al marcar 10,63 segundos en una competencia celebrada el sábado en Kingston.

La doble campeona olímpica Fraser-Pryce, que marcó un hito antes de los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo mes con su fulgurante sprint, dijo que su velocidad la había cogido por sorpresa.

"Sinceramente (...), nunca esperé que fuera a correr en 10,6 (segundos) y pensé que era algo bueno porque no había presión", dijo la atleta a los medios. "Sólo quería hacer una carrera antes de los campeonatos nacionales (del 24 al 27 de junio) y eso es lo que realmente me apetecía".

La estadounidense Griffith-Joyner sigue teniendo el récord mundial femenino de los 100 metros, con 10,49 segundos, establecido en Indianápolis en 1988, así como los tres tiempos más rápidos de la historia, con 10,61 y 10,62, también en 1988.

Sin embargo, Fraser-Pryce rebajó en 0,01 segundos los 10,64 de Carmelita Jeter, establecidos en 2009, para situarse por detrás de Griffith-Joyner en la lista de las más veloces de todos los tiempos.

En un estadio vacío de Kingston, en las Destiny Series de la JOA/JAAA, Fraser-Pryce terminó por delante de la exfinalista del campeonato mundial Natasha Morrison.

"Si ahora soy capaz de correr en 10,6 (...) quiero ver lo que me depara el proceso. Sigo trabajando porque ya dije que este año no quería otra cosa que romper la barrera de los 10,7 y lo he conseguido".

(Reporte de Kayon Raynor en Kingston, reporte adicional de Rohith Nair en Bengaluru; Editado en español por Javier López de Lérida)