El contexto entre el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol y los futbolistas agremiados de Bolivia se desarrolló primero ante las declaraciones vertidas por el gremio, donde acusan a Fernando Costa de querer hacer desaparecer Fabol, por intermedio de un proceso judicial que se lleva adelante en contra de su secretario general David Paniagua, por el caso Ferrufino. Allí declararon persona no grata al presidente de la FBF, sin embargo este respondió de manera tajante tildando de mafioso al dirigente del gremio.

Horas antes de la intervención de Fernando Costa, Fabol brindó una conferencia de prensa liderado por Erwin Romero donde leyeron un comunicado en la que explicaron que Costa intentaría hacer desaparecer la organización a través del caso que afronta su ejecutivo David Paniagua ante la justicia.

Ante estas declaraciones del mencionado gremio el presidente de la Federación Boliviana de Fúbol expresó lo siguiente:

“Para mí es un orgullo que un mafioso me declare persona no grata, me declaró persona no grata ante todos los mafiosos” Dijo Fernando Costa, presidente de la Federación boliviana de Fútbol.