Fundador del grupo Mediapro exige una disculpa pública de Florentino Pérez

Cargando...

MADRID, 21 abr (Reuters) - El fundador de la empresa de medios de comunicación española Mediapro, Jaume Roures, pidió al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que reconozca públicamente que se ha equivocado con la Superliga.

Pérez fue nombrado presidente de un proyecto futbolístico que, pese a haber sido anunciado el domingo, el miércoles se quedó en agua de borrajas después de que nueve de los 12 clubes fundadores le retiraran su apoyo.

El jefe de la Juventus, Andrea Agnelli, admitió que el proyecto no puede seguir adelante, dejando al Real Madrid y al Barcelona como los únicos clubes implicados que aún no se han pronunciado tras el fracaso de la idea.

"No creo que tras estas 48 horas la gente del fútbol pueda estar más feliz", dijo Roures a Radio Marca el miércoles.

Cargando...

"Florentino (Pérez) sale muy tocado de esto. Ahora tiene que salir ahora a reconocer que se ha equivocado, como mínimo. Supongo que Florentino está reflexionando en profundidad porque es el actor intelectual y material del fracaso. El Barça debería pronunciarse".

"No tenían nada negociado con operadores ni patrocinadores. Por eso hizo esa presentación ridícula en el (programa de televisión) Chiringuito. Si no, haces una rueda de prensa, no vas a una cadena secundaria".

"Florentino ha confundido el palco del Bernabéu con el fútbol, pero la vida real es más compleja".

Roures, cuya empresa es propietaria de los derechos televisivos en España de la Liga, la Champions y la Europa League, también se mostró crítico con la toma de decisiones en cuanto a los equipos invitados como fundadores.

Cargando...

"Cuando le he explicado a algún club que ese dinero no existe no se lo creían. Hay algunos que se creen semidioses y que pueden hacer de su capa un sayo", dijo.

"¿Pero con quién ha empatado el Arsenal para echar al Sevilla de la máxima competición europea?"

(Reporte de Joseph Walker, editado en español por Darío Fernández)