Futsal femenino, Always Ready logró un histórico segundo lugar en la Copa Libertadores

Cargando...

Always Ready dejo en alto el nombre de Bolivia en la Copa Libertadores de la rama femenina disputado en Luque Paraguay, llegó a punta de coraje y buen fútbol a la final del certamen, tras eliminar a San Lorenzo de Argentina, pero en la final contra Stein Cascavel de Brasil, pese a entregar todo dentro del terreno de juego terminaron cayendo por la cuenta de 5-0.

Por primera vez un equipo boliviano de la rama femenina se dio el gusto de jugar una final internacional, Always Ready el equipo Millonario que no desentonó en Paraguay, realizó una campaña estupenda llegando a jugar la semifinal contra San Lorenzo de Argentina a quien vencieron por 2-0, sin embargo en la final de la Copa Libertadores, se toparon con Stein Cascavel, equipo brasileño que se vio sorprendido en los primeros pasajes del partido debido al ritmo que imprimió Always Ready, pero de a poco fue disminuyendo las fuerzas y se vinieron los goles en contra.

Tais Andrade y Camila Borges anotaron doblete y quien anotó el quinto para las brasileñas fue Alice Duarte, para el 5-0 final con el que acabó el encuentro, teniendo como campeonas a Stein Cascavel de Brasil y segundo lugar para Always Ready de Bolivia.