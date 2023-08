Héctor Garibay espera que ‘promesas’ de apoyo se cumplan y sueña con los Juegos Olímpicos 2024

Cargando...

El ganador y dueño del nuevo récord de la Maratón de la Ciudad de México, el boliviano Héctor Garibay, retornó la madrugada de este miércoles al país.

“Muy contento por haber obtenido un resultado positivo. Estoy muy feliz de volver al país”, dijo en entrevista con Que No Me Pierda.

El atleta orureño contó que para viajar a México tuvo que utilizar todos sus ahorros para pagar sus pasajes, estadía y otros gastos. Además de pedir dinero prestado a sus familiares para poder pagar su uniforme.

"Utilicé todos mis ahorros y me presté dinero de mis familiares que ahora debo pagar. Nadie me apoyó, tuve que esforzarme sólo", sostuvo.

Nemia Coca, entrenadora de Garibay, contó que meses antes del viaje, solicitó apoyo a la viceministra de deportes, Cielo Veizaga, de quien no obtuvo respuesta. La mentora terminó pidiendo apoyo a una empresa privada.

"Llamé en reiteradas ocasiones a la viceministra pero no me respondió. Un tiempo antes del viaje busqué apoyo en una empresa privada para que Héctor pueda viajar", contó Coca.

"Yo no pude ir y me quedé llorando", señaló la entrenadora del fondista. Por su parte, el atleta admitió que el hecho de viajar sin apoyo "afecta de manera psicológica" y más si no se cuenta con un equipo de trabajo que lo acompañe durante el recorrido.

"En los primeros kilómetros hice caer la botella de hidratación y volví a recogerla, eso me hizo perder segundos valiosos. Esas son las consecuencias de no contar con un equipo que te apoye de manera presencial" , lamentó.

Son diversas las empresas que ofrecieron apoyo al atleta para sus próximas competiciones. Incluso Marcelo Claure, presidente del club Bolívar, y uno de los empresarios bolivianos con mayores éxitos a nivel internacional, ofreció su ayuda económica.

Por su parte el Ministerio de Salud y Deportes informó que el Programa Tunkas, correrá con todos los gastos de preparación con miras a su participación en el Panamericano de Chile en octubre.

Garibay convocó a todas las autoridades que ofrecieron su apoyo, a "cumplir con su palabra", ya que después del Panamericano en Chile, el trabajo continuará para encarar un reto aún mayor, el de los Juegos Olímpicos de París 2024.

