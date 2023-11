Hincha no soportó la derrota de Boca y tomó una terrible decisión

Cargando...

Argentina

Argentina está conmocionada por el trágico final de un policía de Buenos Aires de tan solo 23 años. Se llamaba Marcelo Alejandro Morales y era hincha de Boca Juniors, club que perdió este sábado la final de la Copa Libertadores contra Fluminense en el Maracaná, Brasil.

No soportó la derrota y se quitó la vida. Antes de su acción, transfirió todo a su hermano.

"Él decía que no podía perder y yo ahora no lo tengo. Era un fanático, era refanático de Boca, decía que era lo más grande. Si perdía se ponía mal, estaba deprimido, triste. Se pegaba piñas. No pensé que mi hijo iba a llegar a ese límite de matarse", aseguró llena de dolor en 'Crónica TV'.

El joven fue encontrado sin vida en su cama por su madre Verónica, horas después del partido que vio junto a su primo y su padre.

“Yo le decía que tenga fe, que íbamos a ganar”, continuó la mujer.

Ella compartió un desgarrador testimonio, al asegurar que, en días previos al encuentro, le dijo al padre que "se mataba si perdían".

"Hace tres semanas le dijo a su padre que no me cuente nada a mí, pero a él le dijo que ‘si el 4 de noviembre no gana Boca, yo me mato’. Pensó que estaba haciendo una joda, no lo tomó en serio”, agregó.

Además, la mujer pidió respuestas, mientras sostenía la última camiseta del 'Xeneize' que compró Marcelo, aun no la había estrenado.

"Boca es una basura, porque me mataron a mi hijo, por ellos se mató. Yo ahora no lo tengo y no hay ningún jugador que haya venido a mí a darme el pésame", afirmó.

Su primo dijo que tras el partido se fue de la casa y no vio ninguna señal en Morales sobre lo que iba a hacer.

“Al rato me llamó la hermana diciéndome que se había pegado un tiro. Todos los partidos que miraba con él estaba loco, era muy fanático. Puteábamos los dos juntos. No amenazó con hacer nada, ni tampoco dio indicios”, comentó.

La mujer dijo que su hijo estaba de franco de servicio este sábado y, al terminar el partido, fue hasta su habitación en el primer piso del domicilio. En ese momento, se disparó en la cien lateral derecha con su pistola reglamentaria, según informaron fuentes judiciales a TN. Una ambulancia fue hasta el lugar de inmediato y los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento.