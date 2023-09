Hinchas indignados y una selección que refleja la crisis del fútbol local

Cargando...

Con la victoria contundente de Argentina, sobre nuestra selección ayer en La Paz, nuevamente quedó expuesto todos los males que sufre nuestro fútbol en la actualidad: Supuesta corrupción, falta de trabajo en las divisiones menores, falta de estructura y competencias paralizadas, son algunos de los puntos que reflejó el resultado que obtuvo La Verde frente a los campeones del mundo, por la segunda fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

La selección boliviana decepcionó a miles de hinchas la jornada de ayer, que con mucho entusiasmo fueron al estadio Hernando Siles para alentar a la selección de sus amores, finalmente el enojo, la frustración y con bastante razón por lo mostrado en la cancha de parte de los futbolistas nacionales, se pudo apreciar en los diferentes videos que circularon en las redes sociales.

Bolivia hace tiempo que tocó fondo, y en su afán de querer maquillar la realidad vuelve a caer de tumbos en tumbos, tal como ocurrió ayer contra los argentinos. Bien lo dijo en alguna oportunidad el ex técnico mundialista Xavier Azkargorta:

"No hay nada que se pueda conseguir si no es con trabajo", y por el momento carecemos de eso en el fútbol nuestro de cada día.

Pero, el resultado tiene un trasfondo, si bien la altura de La Paz puede ser un arma a favor, "no se puede usar un instrumento mientras no se está preparado", y los jugadores nacionales no lo están, por lo menos hasta el momento. Si hay que competir a nivel superior, Argentina dejó marcada las pautas en el Hernando Siles: Buena preparación física, trabajo arduo en lo técnico, táctico y psicológico, además de una intensidad de juego. Argumentos que todavía los futbolistas nacionales carecen.

Hoy en día Bolivia no tiene fútbol, producto de la suspensión de los torneos por supuestos amaños de partidos y hasta el momento la fecha de reanudación es incierta. Con estos otros nuevos obstáculos, ¿Cómo hará la selección boliviana para encarar la fecha doble de las eliminatorias de octubre?.

Lo único cierto es que Bolivia arrancó siendo mucho más visible, una de las peores selecciones del continente, con 8 goles en contra y con uno a favor al cabo de 2 jornadas en las eliminatorias.