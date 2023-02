Hoy arranca el Torneo Provincial de Clubes Campeones, River 66 anterior finalista, será uno de los animadores

Cargando...

Hoy arranca el Campeonato Interprovincial de Clubes Campeones 2023 en Santa Cruz, el mismo que es organizado por la Asociación Cruceña de Fútbol, con representantes de todas las ligas provinciales del departamento, están distribuidas en 6 subsedes, el ganador de cada una de ellas avanzará a la siguiente instancia. El finalista de la versión 2023, River 66 de San Julián, iniciará hoy su travesía frente a FC Río Grande del municipio de Cabezas.

Esta tarde comienza a rodar el balón en el marco del Torneo Provincial de Clubes Campeones en el departamento cruceño, 30 equipos iniciarán el sueño de avanzar todas las fases y ganar la final de este certamen, para ser el 4to representante cruceño en la Copa Simón Bolívar, el pasado 2022, los finalistas fueron Atlético Warnes (Warnes) y River 66 (San Julián), el mismo que se jugó en el estadio Ramón Aguilera Costa, con el resultado favorable para el cuadro warneño por 3 a 2.

En esta versión, el torneo tendrá nuevamente a ambos finalistas del pasado año, como animadores del certamen, River 66 proveniente del núcleo 66 del municipio de San Julián llega con los ánimos de llegar lejos en la competencia, para ello se ha reforzado con jugadores con recorrido en el fútbol boliviano, como Deni Bejarano ex Oriente Petrolero, Diego Rivero ex 24 de Septiembre, Nilo Flores ex San José, Carlos Saucedo ex Real Potosí, y por si fuera poco, el técnico es nada más y nada menos que el argentino Claudio Chacior.

River 66, representante de San Julián, municipio que cuenta con 47 mil habitantes y se encuentra ubicado al noroeste de Santa Cruz de la Sierra, enfrentará a FC Río Grande del municipio de Cabezas, desde las 19:00 (hora de Bolivia) en el estadio de aquel municipio, en la subsede San Julián.

Las subsedes son: Okinawa Uno, San Julián, Cotoca, Cuatro Cañadas, San Javier y Puerto Suárez, cada una de las subsedes cuentan con 5 equipos y se jugará desde hoy 22 de febrero hasta el domingo 26 del presente mes.