Cargando...

Brasil.

Brasil vivió una jornada trágica con la muerte de un futbolista durante una competencia amateur.

El partido se jugaba en la Copa Regional de Fútbol Amateur de Japira (Brasil) que enfrentó a Unidos de Santo Antonio da Platina contra el Uniao Japirense en el Estadio José Eleutério da Silva.

En pleno partido que se jugaba en hora de la tarde, un rayo cayó sobre el terreno de juego e impactó en Caio Henrique, de solo 21 años.

Al no haber ambulancias en el recinto, tuvieron que llevar al futbolista al Hospital Regional Santo Antonio de Platina en un coche particular, pero en el centro no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Cargando...

Además del fallecido, otros cinco jugadores resultaron heridos y uno de ellos quedaron en esta de gravedad

Marcos Noveli Ferreira, director municipal de Deportes de Santo Antonio da Platina, contó como sucedió el hecho.

"Llovía, llovía mucho, pero el campo ofrecía condiciones de juego. Se puso muy oscuro, en el momento del rayo empezaba a aclarar, parecía que iba a pasar, y luego cayó el rayo y ocurrió la muerte", ha explicado.