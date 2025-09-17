¡Imágenes sensibles! Revelan que exfutbolista serbio, Milovanović, murió tras anotar un gol

Un día que había comenzado como una jornada de fútbol entre veteranos se tornó en un momento de profunda conmoción en Belgrado. Dejan Milovanović, exjugador y capitán histórico del Estrella Roja de Serbia, falleció tras desplomarse en el campo minutos después de marcar un gol.

El incidente ocurrió poco después de que Milovanović anotara en el minuto 7. Mientras se preparaba para ejecutar un saque de esquina, se desplomó ante la mirada de compañeros, rivales y aficionados. A pesar de la rápida intervención de la ambulancia y de los esfuerzos médicos prolongados durante más de una hora en el Hospital Clínico del Zvezdara, el jugador murió, presuntamente a causa de un infarto.

Milovanović, recordado por su paso glorioso en el Estrella Roja, disputó 230 partidos con el club, ganó tres títulos de Liga y cuatro Copas de Serbia, y formó parte de la generación de 1984. Además, defendió la camiseta de Serbia en la selección absoluta y en más de 20 partidos con la Sub 21.

La Liga de Veteranos confirmó la noticia mediante un comunicado: «Durante el partido de veteranos falleció Dejan Milovanović, jugador del FC Zvezdar. La próxima jornada prevista para el 18 de septiembre se pospone». La comunidad futbolística y los seguidores del club han expresado su dolor y condolencias en redes sociales, recordando al exjugador como un referente y un capitán ejemplar.

