¡Imparable! Griezmann alcanza los 200 goles en el Atlético de Madrid

En la historia del Atlético de Madrid por méritos propios y de forma irrebatible, los 200 goles de Antoine Griezmann, el máximo goleador de todos los tiempos del club, han contribuido a 128 de las 273 victorias logradas por el equipo con él en la plantilla, 54 con el atacante francés como un elemento indispensable de cada triunfo.

Es la suma trascendencia de ‘Grizi’, aún vigente a sus 34 años, relanzado por sus dos goles al Real Madrid y al Eintracht Fráncfort para alcanzar los 200 al borde del descanso contra el rival alemán, cuando definió un pase de Julián Alvarez, enseñó al público una camiseta conmemorativa y puso a buen recaudo un balón tan histórico para él como para el club.

Nunca nadie llegó a tanto sobre la portería contraria con el Atlético. Ni Luis Aragonés, con 173 goles como rojiblanco. Ya quedó atrás entre los tantos de Griezmann, conseguidos en 454 choques (una media de un gol cada 2,27 partidos), como antes ocurrió con Adrián Escudero (169 goles en 330 duelos entre 1946 y 1958), Francisco Campos (148 en 239 encuentros entre 1939 y 1948), José Eulogio Gárate (134 en 326, de 1966 a 1977)…

“Me encanta cómo ves el fútbol y siempre que puedes la das al primer toque, dándole otra vida al juego del balón”, le dijo Gárate, campeón de tres Ligas (1969-70, 1972-73 y 1976-77), dos Copas de España (1972 y 1976) y una Copa Intercontinental (1975) con el Atlético de Madrid, aparte de máximo goleador liguero hasta en tres ocasiones.

El valor de los goles de Griezmann va más allá de una cifra tan redonda como 200 aciertos. Su traducción en el colectivo lo hace aún más grande: el delantero fichado a la Real Sociedad en el verano de 2014 marcó algún gol en 128 de las 273 victorias del Atlético de Madrid en ese recorrido juntos, que suponen el 46,8 por ciento de los triunfos total de su equipo.

El primer goleador del Atlético en 62 victorias

Crucial también en 17 empates e incluso en la clasificación para la final de la Liga de Campeones en 2016 en el Allianz Arena de Múnich, pese a la derrota por 2-1, él fue el primer goleador de una victoria del Atlético en 62 ocasiones entre todas las competiciones, el único goleador en 32 partidos ganados por el grupo de Diego Simeone y un elemento imprescindible para el triunfo de su conjunto hasta en 54 encuentros.

Fue decisivo, por tanto, en al menos un 19,7 por ciento de las victorias del equipo a lo largo de sus dos etapas en el club: de 2014 a 2019 y de 2021 a la actualidad, interrumpidas por su fichaje de ida y vuelta por el Barcelona, al que se fue en 2019 y del que regresó en 2021.

“Soy un agradecido a Antoine y su tiempo en el Atlético de Madrid. Y ni que hablar a sus 200 goles, que es una locura. Recuerdo cuando llegó; un extremo bajito que jugaba tirado a la izquierda, lo inventamos, o lo invitamos mejor dicho, a explotar sus mejores características, velocidad, golpeo de cabeza, buen tiro de izquierda, buen tiro de derecha, uno contra uno, y empezó a jugar en esa posición de media punta que creció hasta el punto de llegar al Mundial, jugar en esa posición y salir campeón del mundo”, rememoró Simeone en la noche del martes, tras la cifra alcanzada por el atacante francés.

“Volvió otra vez con nosotros y siempre fue un referente en todo, desde su comportamiento, desde su esfuerzo, desde su trabajo, desde lo que le genera con su alegría al grupo y hoy el halago y la devolución de nuestra gente creo que es merecimiento absoluto a todo lo que Antoine nos da y nos seguirá dando hasta el último día que esté, porque el talento no tiene edad”, enfatizó el único técnico de Griezmann en el Atlético.

Máximo goleador rojiblanco en 7 de sus 10 temporadas

El atacante ha sido el máximo goleador del Atlético en siete de sus diez campañas en el club, contando la actual, aún en desarrollo: 25 goles en 54 encuentros en 2014-15; 32 en 54 en 2015-16; 26 en 53 en 2016-17; 29 en 49 en 2017-18, 21 en 48 en 2018-19, 16 en 2022-23 y 24 en 2023-24.

En este ejercicio suma dos dianas en los últimos dos duelos, pero ahora Griezmann vive una realidad diferente: empezó el curso como suplente y ya no es indiscutible en el once, aunque ha comenzado de inicio en cuatro de los últimos seis encuentros oficiales de su equipo.

“Muy feliz y contento por el gol 200. Me ha costado un poco, pero no soy un delantero de tirar 50.000 veces a portería por partido. Entonces, había que darle tiempo. Juego para el equipo, intento jugar lo mejor posible y no hay ningún peso quitado”, expuso el atacante.

“Desde muy chiquito estuve como hincha del Atlético de Madrid y sigo siéndolo, a Grizi lo veía desde que vino acá, tengo muchas fotos con él, me alegro mucho de que haya llegado a los 200 goles porque la verdad que es una leyenda del Atlético de Madrid, sé cómo trabaja, estoy muy orgulloso por él, también porque es mi ídolo, y estar en el 200 gol de Grizi dentro del campo y abrazarlo es muy lindo”, valoró su compañero Giuliano Simeone.

