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¡Imperdible! Edwin Cardona marcó un golazo imposible de atajar

El colombiano Edwin Cardona volvió a demostrar toda su calidad con un impresionante gol de tiro libre en la victoria de Atlético Nacional por 3-1 sobre Deportes Tolima. 

Martin Suarez Vargas

24/05/2026 10:45

Agregar Reduno en
Edwin Cardona jugando para el Nacional de Colombia. Foto: rede sociales del futbolista (Facebook).
Colombia.

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El mediocampista ofensivo se paró frente al balón con mucha confianza y, desde el borde del área, sacó un potente remate colocado al palo izquierdo del arquero rival. Pese a la espectacular estirada del guardameta, el disparo fue imposible de detener por la precisión y potencia con la que salió el balón.

El tanto llegó a los 76 minutos del segundo tiempo y terminó siendo uno de los momentos más destacados del compromiso. La anotación rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales por la gran ejecución del futbolista cafetero.

No es la primera vez que Cardona marca goles de estas características. A lo largo de su carrera, el colombiano se ha convertido en especialista en tiros libres, dejando varios tantos memorables tanto en el fútbol colombiano como en el exterior.

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