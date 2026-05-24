¡Imperdible! Edwin Cardona marcó un golazo imposible de atajar

El mediocampista ofensivo se paró frente al balón con mucha confianza y, desde el borde del área, sacó un potente remate colocado al palo izquierdo del arquero rival. Pese a la espectacular estirada del guardameta, el disparo fue imposible de detener por la precisión y potencia con la que salió el balón.

El tanto llegó a los 76 minutos del segundo tiempo y terminó siendo uno de los momentos más destacados del compromiso. La anotación rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales por la gran ejecución del futbolista cafetero.

No es la primera vez que Cardona marca goles de estas características. A lo largo de su carrera, el colombiano se ha convertido en especialista en tiros libres, dejando varios tantos memorables tanto en el fútbol colombiano como en el exterior.

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