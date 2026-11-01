¡Increíble! Ganó el Balón de Oro 2026 y, poco después, falló un penal

Harry Kane vivió una jornada de contrastes en su regreso a las canchas después de ganar el Balón de Oro 2026. El atacante del Bayern Múnich fue homenajeado antes del partido ante Borussia Dortmund, pero durante el encuentro protagonizó una de las jugadas más comentadas al fallar un penal.

El compromiso, correspondiente a la Bundesliga, se disputó el sábado 31 de octubre en el Allianz Arena. Kane tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja de su equipo a los 57 minutos, después de que el árbitro sancionara una mano de Felix Nmecha dentro del área. Sin embargo, el remate del inglés impactó directamente en el travesaño y el marcador permaneció 1-0.

Bayern había abierto el marcador a los 38 minutos mediante Konrad Laimer. La reacción de Dortmund llegó apenas tres minutos después del penal fallado, cuando Serhou Guirassy anotó el empate a los 60'.

A los 66 minutos, Kane volvió a ser protagonista, esta vez con una asistencia para que Dayot Upamecano marcara el 2-1 a favor del conjunto bávaro. Cuando parecía que los locales se quedarían con la victoria, Fabio Silva apareció a los 89 minutos para establecer el definitivo 2-2.

De esta manera, el primer encuentro de Kane después de conquistar el Balón de Oro terminó con un sabor agridulce: falló un penal, dio una asistencia y su equipo dejó escapar la victoria en los minutos finales.