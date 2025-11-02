TEMAS DE HOY:
Integrante del Comando Vermelho se hacía pasar por Carlos Tevez para eludir a la policía

Durante un operativo en Río de Janeiro, la policía descubrió que uno de los cabecillas utilizaba la imagen del exfutbolista argentino para ocultar su identidad en redes sociales.

Martin Suarez Vargas

02/11/2025 9:29

Carlos Tevez durante un entrenamiento cuando jugaba en Boca Juniors. Foto: Internet.
Brasil.

De acuerdo a reportes de la prensa internacional, durante los operativos contra el Comando Vermelho, considerada la organización criminal más poderosa del país, los agentes incautaron una serie de teléfonos celulares que revelaron un curioso hallazgo: uno de los líderes de la banda se hacía pasar por el exjugador de Boca Juniors, Carlos Tevez, en sus redes sociales para evitar ser identificado.

El dato surgió de un extenso expediente judicial de más de tres mil fojas al que accedieron medios brasileños. Según el informe, no fue el único caso detectado: otro integrante del grupo también habría utilizado el nombre y la foto de Kylian Mbappé con el mismo propósito de encubrir sus comunicaciones.

Mientras tanto, la violencia continúa afectando a la ciudad. En uno de los más recientes incidentes, un micro que trasladaba a jugadores juveniles del club Botafogo quedó atrapado en medio de un tiroteo entre narcotraficantes y fuerzas de seguridad. El club confirmó que todos los integrantes de la delegación resultaron ilesos.

Los operativos, autorizados por la Justicia, se desarrollan principalmente en dos favelas de Río de Janeiro, donde la presencia policial se mantiene ante el riesgo de nuevos enfrentamientos.

