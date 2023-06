Cargando...

Se dio por finalizado un episodio en la que estuvo vinculado el delantero haitiano con diferentes clubes de Santa Cruz. Primero se conoció que Jean era prioridad en Oriente Petrolero y que su llegada estaba cada vez más cerca, sin embargo poco después de forma sorpresiva, Guabirá apareció en el radar de la disputa por el ariete, acción que cobró mayor fuerza en posteriores días, sin embargo, ni uno ni el otro, finalmente esta jornada se supo que el delantero retorna a filas del conjunto de El Alto.

Jairo Jean fue pretendido por el conjunto refinero y el azucarero, este último tuvo la mayor posibilidad de tenerlo, el mismo Rafael Paz presidente del cuadro norteño lo hizo público, al mencionar que por la amistad que tiene con el presidente de Always Ready se daba la llegada del delantero a Guabirá en calidad de préstamo, pero días después se supo que Jean no llegaría a los diablo rojos, el motivo se desconoció, sin embargo al comienzo de la noche de este martes Always Ready hizo un comunicado mediante sus redes sociales donde comunicaba el retorno del futbolista.

"De vuelta a casa", expresaba el comunicado de la institución alteña en sus redes sociales, con la imagen del jugador haitiano, donde se daba a conocer el regreso al club.

Jairo Jean llegó a Bolivia en 2021 a filas de Real Santa Cruz, donde mostró todo su potencial y fue adquirido por Always Ready para la temporada 2022, pero no tuvo bastante rodaje, por lo que fue cedido nuevamente a Real Santa Cruz, y tras otra vez mostrar gran nivel nuevamente regresa a Always Ready.

