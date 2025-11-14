TEMAS DE HOY:
Deportes

James Rodríguez deja el León: “Es un jugador histórico”, dijo el Grupo Pachuca

El colombiano cerró su ciclo en el León tras marcar cinco goles en 30 partidos. Busca seguir activo para llegar al Mundial 2026.

EFE

13/11/2025 22:48

James Rodríguez deja el León tras un torneo sin brillo. Foto:EFE

El futbolista colombiano James Rodríguez, mundialista y exjugador del Real Madrid y Bayern Múnich, no continuará en el León de México. La noticia fue confirmada por Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca, propietario del club.

“Terminó su contrato. Le agradecemos que haya estado. Es un jugador histórico; para Colombia es como Messi en Argentina o Cristiano en Portugal”, declaró Martínez.

Rodríguez, de 34 años, llegó al León a principios de 2025 con la ilusión de disputar el Mundial de Clubes, pero la exclusión del equipo de esa competencia afectó su continuidad. En el torneo Apertura 2025, jugó 10 partidos como titular y marcó tres goles. En total, acumuló 30 partidos de liga y cinco goles durante su paso por el fútbol mexicano.

Agente libre rumbo al Mundial 2026

Con la vista puesta en el Mundial de 2026, James busca mantenerse activo en la élite del fútbol. Al quedar como agente libre, podrá firmar con cualquier club interesado en su fichaje.

Rodríguez fue uno de los nombres más destacados que arribaron este año a la Liga MX, junto a figuras internacionales como Sergio Ramos (Rayados de Monterrey) y Ángel Correa (Tigres UANL), quienes aún siguen en competencia rumbo a los cuartos de final del torneo Apertura.

