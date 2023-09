Cargando...

La Paz.

Tras la anulación de los torneos en el fútbol boliviano por amaños de partidos, jugadores del club atigrado se manifestaron y han hecho conocer mediante una carta, que no se presentarán a jugar el torneo relámpago exprés propuesto en el Consejo Superior la jornada de ayer martes (5 de septiembre 2023).

Luego de que se eliminaran por completo las competencias en el fútbol boliviano y que The Strongest quedara nuevamente sin poder campeonar pese a ser puntero, en horas de la mañana, todo el plantel de jugadores hizo público una misiva donde expresaron su malestar y disconformidad por las conclusiones que se dio en la mencionada reunión.

Posterior al Consejo Superior de la División Profesional, Héctor Montes presidente de The Strongest, manifestó que no estaba de acuerdo con las determinaciones que se dieron, e iban a hacer conocer su disconformidad, esperando de que Conmebol no acepte todo lo que acordaron.

Ahora fue el turno de los futbolistas quienes se manifestaron a través de una carta indicando de que no jugarán el torneo relámpago de 4 meses denominado exprés.

“Terminamos como punteros únicos del torneo 2022 y nunca se nos reconoció el esfuerzo y sacrificio de casi un año, no nos presentaremos en el campeonato extraordinario a realizarse, por la injusticia que percibimos contra nosotros, que somos los mayores perjudicados y de manera directa con esta decisión”, dice parte de lo redactado en dicho comunicado.

Con estas declaraciones, nuevamente queda en evidencia las contradicciones en el balompié nacional, donde según Fernando Costa presidente de la FBF, se tendría que empezar a jugar el torneo corto desde mediado de septiembre, hasta diciembre, es decir un lapso de 4 meses.