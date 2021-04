Jugadores del Leeds se visten con camisetas contra Superliga antes jugar con el Liverpool

Cargando...

LEEDS, Inglaterra, 19 abr (Reuters) - Los tres puntos en disputa entre el Liverpool y el Leeds United por la Liga Premier se convirtieron el lunes en una especie de espectáculo secundario, ya que el partido se veía minimizado por los acontecimientos sísmicos que envuelven al fútbol.

El Liverpool confirmó el domingo que era uno de los seis clubes de la Premier League que iban a formar parte de una Superliga separada, una medida que ha sido ampliamente condenada y que parece que va a provocar una amarga batalla por el poder.

Antes del inicio del partido en Elland Road, el campo del Leeds, un avión sobrevoló con una pancarta que decía "di no a la superliga", mientras el entrenador del equipo del Liverpool era recibido por aficionados que descargaban su ira.

Los jugadores del Leeds salieron a calentar con camisetas con el lema "Gánatelo" bajo el logotipo de la Liga de Campeones, una referencia al hecho de que la propuesta de la Superliga de 20 clubes tendrá 15 miembros permanentes sin descensos.

El grupo de aficionados del Liverpool, Spirit of Shankly (SOS), ha declarado que retirará todas las pancartas que han adornado Anfield durante la pandemia del COVID-19.

"Nosotros, junto con otros grupos implicados en las banderas, retiraremos nuestras banderas", dijo un comunicado de SOS. "Sentimos que no podemos seguir dando nuestro apoyo a un club que pone la codicia financiera por encima de la integridad del juego".

El Liverpool, de propiedad estadounidense, se une al Manchester United, el Manchester City, el Chelsea, el Arsenal y el Tottenham Hotspur como fundadores de la Superliga, junto con el AC Milan, el Inter de Milán, la Juventus, el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid.

Las peñas de los seis clubes de la Premier League se han manifestado en contra de la Superliga, que sería un rival directo de la Liga de Campeones de la UEFA, competición que el Liverpool ganó por sexta vez en 2019.

Cuando se le preguntó por su opinión sobre las camisetas del Leeds United, el entrenador del Liverpool, Juergen Klopp, ofreció una respuesta punzante.

"Ya he oído que hay camisetas de calentamiento o lo que sea", dijo el alemán. "No las llevaremos porque no podemos, pero si alguien piensa que tiene que recordarnos que hay que ganarse (el derecho) para ir a la Liga de Campeones, es una broma".

"Es una auténtica broma y me enfada. Así que si lo ponen en nuestro vestuario, si fue una idea del Leeds, muchas gracias. Nadie tiene que recordárnoslo. Deberían recordárselo ellos mismos".

Aunque no se permite la entrada de aficionados a Elland Road, una gran pancarta colgada en los asientos rezaba: "Gánatelo en el campo. El fútbol es para los aficionados".

Algunos aficionados se reunieron fuera de Elland Road para expresar su ira, con una pancarta que decía: "RIP LFC. Gracias por los recuerdos".

El partido en sí es crucial para las esperanzas del Liverpool de clasificarse para la Liga de Campeones de la próxima temporada.

El equipo se encuentra en la sexta posición y una victoria le permitiría alcanzar la cuarta plaza, por encima del Chelsea y el West Ham United.

(Reporte de Martyn Herman; Editado en español por Javier López de Lérida)