Keylor Navas habla sobre su salida del Real Madrid

El arquero costarricense del PSG, Keylor Navas habló en una entrevista de su cuestionada salida del Real Madrid, con quien logro ganar tres Champions League. El guardameta revelo algunos detalles acerca de su partida de Valdebebas.

Durante la entrevista Keylor, expreso que vivió días difíciles en el conjunte merengue durante su ultima etapa en los Blancos. Sin embargo, aseguró que le guarda cariño inigualable al equipo donde se volvió toda una leyenda.

" Fue un periodo complicado , hay días y momentos en los que debes tomar decisiones. Tengo un gran reconocimiento hacia el Real Madrid y a todos los compañeros que me trataron bien. Y por supuesto con Zidane con el que hemos ganado todo. Pero hay cosas que no controlamos; fue Dios el que me guio a dejar el Real Madrid "; mencionó.

Su llegada al PSG:

“Desde que llegué al PSG pude sentir la afección del club hacia mí. El hecho de hablar con Leonardo y todo el staff técnico me ayudó a tomar la decisión. Desde ese día, me uní para dar lo mejor de mí al equipo. Creo que cuando trabajo mejor y con la ayuda de Dios que me da toda la energía y la salud, las cosas salen naturalmente. Tenía compañeros en el PSG con los que hablé futbolísticamente, pero también humanamente, y esto es lo que me permite estar sereno en el vestuario. Y también me siento cerca de personas que trabajan en el club. El PSG es un club familiar y eso me gusta”.