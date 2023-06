¿El pase del año? Kylian Mbappé al Real Madrid

Cargando...

La noticia que soltaron los medios españoles ha dejado a todos atónitos, y es que cuando menos se esperaba, la estrella del fútbol francés está a casi nada de convertirse en nuevo refuerzo galáctico, acaso. ¿El fichaje del año? El Chiringuito TV afirma que el monto acordado entre los presidente de ambos clubes es de $us 200 millones.

El PSG no quiere que el por ahora su estrella se marche gratis, luego de que no decidiera activar su contrato para el 2025, por ello antes de que el futbolista se vaya sin dejar nada en las arcas del cuadro francés, han optado por venderlo, y de acuerdo al famoso programa de televisión El Chiringuito que se emite desde España, el precio por la salida del también campeón del mundo es de $us 200 millones.

El reconocido periodista Fabrizio Romano por otro lado afirma que la relación del PSG y Kylian Mbappé de a poco se fue deteriorando, por no activar la opción de renovar sus contrato, y ante aquella acción decidieron venderlo en este verano y no el próximo año como estaba pactado.

De concretarse el fichaje del delantero francés se uniría a los que ya llegaron a la casa blanca: Fran García, Brahim Díaz, Jude Bellingham y Joselu.

