¡La Bombonera empieza a rugir! Boca y River se preparan para un Superclásico electrizante

Las puertas del estadio Alberto J. Armando se abrieron para recibir a miles de hinchas que palpitan este domingo a las 14:00, hora boliviana, una nueva edición del Superclásico argentino por la fecha 15 del Torneo Clausura. En cuanto al clima, se prevén tormentas durante el encuentro, el cual contará con el seguimiento minuto a minuto de La Red Uno de Bolivia.

El árbitro Nicolás Ramírez será el encargado de impartir justicia en el campo, respaldado por Silvio Trucco desde las pantallas del VAR. De acuerdo al medio TN, este compromiso genera máxima expectativa en el continente debido a las realidades contrapuestas que atraviesan ambos planteles en la actual temporada.

Boca Juniors salta al campo impulsado por su reciente triunfo 1-0 sobre Independiente y con la motivación de pelear en cuatro frentes competitivos al mismo tiempo. El conjunto xeneize disputará la final de la Copa Sudamericana, accedió a semifinales de Copa Argentina, aseguró su lugar en playoffs y acecha el liderazgo del torneo local.

Por su parte, River Plate afronta un panorama complejo tras una campaña sin títulos y con eliminaciones prematuras en las competencias continentales. La escuadra dirigida por Leonardo Ponzio requiere urgentemente los tres puntos para asegurar su boleto a la Copa Sudamericana y mantener vivas sus opciones hacia la Copa Libertadores 2027.

La disputa por la Tabla Anual mantiene un ritmo frenético con Rosario Central a la cabeza registrando 59 unidades con un partido más disputado. Boca Juniors y Argentinos Juniors escoltan al líder con 57 puntos cada uno, lo que convierte a este triunfo en una necesidad imperiosa para el bando local.

El espectáculo deportivo reunirá sobre el césped a seis futbolistas consagrados en la Copa del Mundo Qatar 2022, encabezados por Leandro Paredes en el cuadro local. El bando visitante alineará a Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Thiago Almada y Ángel Correa, configurando una cita estelar que no se repetía con semejante número de campeones mundiales desde 1981.

Polémica previa y la revancha pendiente

La atmósfera previa al pitazo inicial quedó enrarecida por la postura institucional de River Plate, institución que decidió ausentarse de la conferencia de prensa conjunta previa. La directiva del club de Núñez adoptó esta medida en señal de protesta frente al nuevo formato de torneos que fue aprobado recientemente por la AFA.

En el ámbito futbolístico, el antecedente más cercano se remonta al pasado 19 de abril de 2026, cuando Boca venció 1-0 en el Estadio Monumental gracias a un gol de penal anotado por Leandro Paredes. Frente a ese antecedente, la escuadra visitante buscará revancha en suelo rival, mientras que la escuadra local llega sin confirmar su ataque entre Alan Velasco y Sebastián Villa.