La Sub - 23 cayó derrotada (2-0) con Chile en un partido amistoso

Chile.

La selección boliviana Sub - 23 que se prepara para los Preolímpicos de Venezuela a realizarse desde el 20 de enero, no hizo pie enfrentando a la selección de Chile de la misma categoría.

Los dirigidos por Antonio Zago fueron derrotados 2 a 0 por Chile en el amistoso disputado en el predio Juan Pinto Durán de la Federación Chilena de Fútbol.

Bolivia se prepara para lo que será su debut ante los locales, Venezuela, el sábado 20 de enero desde las 19:00 en el estadio Nacional Brígido Iriarte.

Cabe destacar que para la mencionada participación de la Sub - 23 Miguel Terceros y Enzo Monteiro, del Santos, además de Jaume Cuéllar, del Barcelona B, no podrán ser tomados en cuenta ya que no fueron cedidos por sus clubes.

Los once que estuvieron esta jornada enfrentando a Chile fueron: Mauricio Adorno en el arco; además formaron Denilson Durán, Cesar Romero, Carlos Sejas, Pablo Vaca, Lucas Chávez, Yomar Rocha, Gabriel Villamil, Fernando Nava, Jeyson Chura y Leonardo Justiniano.

Bolivia integra el Grupo A del Torneo Preolímpico que se avecina, junto a: Colombia, Venezuela, Brasil y Ecuador.