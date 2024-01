La triste historia de una medallista olímpica que no recuerda nada, tras perder a su novio

Cargando...

Canadá.

Esta es la historia Sylvie Fréchette, una nadadora olímpica que ganó la medalla de oro para su natal Canadá en los Juegos Olímpicos de Barcelona celebrado en 1992, sin embargo antes de partir, su novio se había quitado la vida, ella asegura que no recuerda nada de su logro.

Hace 32 años que Fréchette, no recuerda nada después de vivir sucesos sumamente traumantes antes partir a las olimpiadas, debido a que su prometido unos días antes de que emprendiera viaje, decidió no continuar con su vida.

Sylvie se esforzó a ir a competir e incluso ganó la medalla de oro para su país, pero todo aquello hizo que acumulara tanto dolor mental que no recuerda nada de lo que consiguió, según la ex competidora, su mente se protegió y borró desde julio hasta el final de las olimpiadas de 1992. No recuerda la inauguración, su competencia, el trayecto ni cuando regresó a su país, que en ese entonces la recibió con aplausos.

Los psicólogos y neurólogos, explican que bloqueó todos esos meses traumantes para ella. Lo sorprendente es que pese a no recordar nada, cuando la llevaron al lugar donde fue la competencia para realizar un documental, su cuerpo al entrar al agua empezó a moverse solo.

Desde hace décadas su memoria evita los momentos más tristes y, a la vez, más felices de su vida. A sus 56 años, no lamenta ninguna enfermedad cerebral, está sana, pero todavía sufre los efectos de un severo trastorno por estrés postraumático.