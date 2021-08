Las ciclistas chinas Bao y Zhong retienen el título de velocidad femenina por equipos

Cargando...

Por Shiho Tanaka y Martyn Herman

IZU, Japón, 2 ago (Reuters) - China defendió con éxito su título olímpico de velocidad por equipos femenino al derrotar a Alemania en la final de la disciplina de ciclismo en pista que se celebró el lunes en el Velódromo de Izu.

Bao Shanju y Zhong Tianshi, que batieron el récord mundial de China en la primera ronda, terminaron en 31,895 segundos, superando a la pareja alemana formada por Lea Friedrich y Emma Hinze por 0,085 segundos.

El resultado supuso el segundo oro olímpico consecutivo para Zhong, que se hizo con el título de Río hace cinco años con Gong Jinjie.

"Al llegar a la final pensamos: 'Vamos a por ello, sin más. No pensemos en el resultado'", dijo Zhong, que ha sufrido una lesión de rodilla y una fractura de costillas en los dos últimos años.

"Sienta muy bien (la victoria) porque en los últimos años me he sentido muy mal, y he tenido muchos problemas".

En la carrera por el tercer puesto, las rusas Daria Shmeleva y Anastasiia Voinova, del Comité Olímpico Ruso, se impusieron al dúo holandés formado por Laurine van Riessen y Shanne Braspennincx para sumar un bronce a sus vitrinas, después de haber ganado la plata hace cinco años en Río.

Antes, Bao y Zhong recortaron más de una décima de segundo para mejorar el récord mundial de China con un tiempo de 31,804 en su victoria en la primera ronda contra Lituania.

Los dos oros olímpicos de China en ciclismo han llegado en la prueba femenina de velocidad por equipos.

En los Juegos de Londres de 2012, el equipo chino formado por Gong y Guo Shuang batió el récord mundial en dos ocasiones, pero perdió en la final, ya que Alemania se hizo con la primera medalla de oro de la prueba.

Sin embargo, esta vez no hubo errores, ya que Bao y Zhong salieron con fuerza de los tacos y se colocaron a la cabeza con 0,325 segundos en el ecuador de la prueba.

Friedrich y Hinze se recuperaron en la segunda vuelta, pero el dúo chino aguantó para asegurarse la primera medalla de oro del programa de ciclismo en pista de los Juegos.

"Por supuesto, queríamos la medalla de oro y estuvo muy cerca", dijo Hinze. "Pero aun así estamos muy orgullosas. Nos esforzamos al máximo y ellas fueron muy rápidas".

(Reportaje de Shiho Tanaka y Martyn Herman en Izu; redacción de Hardik Vyas en Bengaluru; edición de Ken Ferris y Ed Osmond)