La Paz, Bolivia.

(APG).- El director técnico de The Strongest, Pablo Lavallén, salió a dar explicaciones sobre la goleada que sufrió a manos de San Antonio (1-5), resultado que el entrenador argentino calificó como un “accidente y esperemos que no vuelva a pasar”, por lo que hará modificaciones en su plan de rotación.





“Intentaremos rotar lo menos posible y ver qué futbolista está en condiciones para el once, uno o dos como máximo, pero no una rotación tan grande. Creíamos que podía sumar un montón tener a jugadores confiables y hacer esa rotación con tranquilidad, a la luz de los resultados no ha pasado”, explicó Lavallén, un día después de la caída en Entre Ríos.