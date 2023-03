Lionel Messi confirmó en los The Best que Qatar fue su último mundial

Cargando...

En el The Best 2022 Lionel Messi, mostró su satisfacción por haberlo ganado todo durante la temporada pasada, con su selección Argentina, la Copa América, la Finalísima, mejor jugador del mundial, campeón del mundo y el premio The Best 2022.

Fue allí justo en los premios entregados por la FIFA que el astro argentino aseguró que lo jugado en Qatar fue su último mundial como jugador y que la satisfacción fue enorme tras haberlo ganado todo con la albiceleste.

Tuve la suerte de ganar todos los títulos que se puedan jugar. Muchas veces dije que mi anhelo era ganar algo con la selección y al finalizar tuve la suerte de haberlo ganado todo. Disfruté cada momento de ese mundial, como lo dije para mi fue mi último mundial, afirmó el 10 argentino.