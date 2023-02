27/02/2023 - 19:42

Lionel Messi fue elegido como el mejor futbolista 2022 en los premios ‘The Best’

Es la tercera vez que el astro argentino consigue ganar los The Best, antes ya lo había conseguido en los años 2009 y 2019. Para este premio fue nominado junto a los franceses Kylian Mbappé y Karim Benzema, este último no asistió a la gala de París.

Redacción Martín Suárez Vargas