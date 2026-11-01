“Lo amo tanto”: Owen Wilson reveló cómo Messi le alegra hasta sus peores días

Lionel Messi no solo despierta admiración entre los aficionados al fútbol, sino también entre grandes figuras del espectáculo. Esta vez, el actor estadounidense Owen Wilson sorprendió al revelar que tiene una particular manera de levantar el ánimo cuando atraviesa un mal día: mirar videos del futbolista argentino.

“Lo amo tanto. Si quiero animarme, solo tengo que ir a YouTube y ver algunos pases y regates de Messi. Es simplemente tan increíble. Me hace sentir genial. ¿De dónde salió ese talento?”, expresó el protagonista de películas como Zoolander, Marley y yo y Los excéntricos Tenenbaum.

Pero la admiración de Wilson no se limita a disfrutar de sus jugadas a través de una pantalla. El actor también tuvo la oportunidad de conocer personalmente al campeón del mundo en septiembre de 2023, después de la victoria de Inter Miami por 3-1 frente a Los Ángeles FC, en el BMO Stadium.

Owen Wilson en una de sus actuaciones para una película. Foto: redes sociales.

Wilson había asistido al encuentro junto a sus hijos para ver jugar al rosarino. Al finalizar el partido, Messi se acercó a saludar a los aficionados que estaban cerca del campo de juego, momento en el que pudo compartir unos instantes con el artista y firmar las camisetas de sus hijos.

Tiempo después, durante una entrevista en el programa Jimmy Kimmel Live!, el actor recordó aquella experiencia y reconoció que fue uno de los encuentros con una celebridad que más lo emocionó. Incluso comparó la sensación con conocer a Michael Jordan.

“Lo primero que noté cuando lo abracé fue que su piel era muy suave”, comentó entre risas, al recordar una anécdota que también compartió con sus hijos.

Wilson se suma así a la lista de celebridades internacionales que han demostrado públicamente su admiración por Messi. Desde su llegada al Inter Miami en 2023, el argentino recibió la visita de figuras como LeBron James, Kim Kardashian, Serena Williams, Selena Gomez y Leonardo DiCaprio.

Leo en la Messi Cup. Foto: redes sociales.

A sus logros deportivos y su reconocimiento mundial, Messi suma admiradores en distintos ámbitos, incluido Hollywood, donde su talento también consigue despertar emociones.