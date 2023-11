Locura por el Tigre: Hinchas hacen largas filas para comprar un boleto

Cargando...

La Paz.

A 2 días de que se juegue la final adelantada contra Alway Ready por la fecha 32 de la División Profesional del Fútbol Boliviano, miles de hinchas de The Strongest se vuelcan a las boleterías para acceder a una entrada. La acción no es para menos, debido a que este fin de semana los dirigidos por Pablo Cabanillas enfrentarán al cuadro millonario, en un partido inédito que decidirá el camino del próximo campeón del fútbol boliviano. O en todo caso, si los atigrados salen victoriosos, estarían coronándose como campeones.

En redes sociales circula videos de como los hinchas de The Strongest hacen colas para poder comprar una entrada para el partido del domingo, donde jugarán contra un rival directo desde las 17:30 en el estadio de Villa Ingenio.

Según las redes sociales, hasta un manzano es la distancia de las filas para poder acceder a un boleto.

The Strongest con 60 puntos puede coronarse campeón este domingo si gana a Always Ready por cualquier cantidad de goles, el millonario que es el actual perseguidor si cae ya no le alcanzaría con los 2 partidos que restarán desde el día del juego.

