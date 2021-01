Los Juegos de París 2024 se celebrarán sin importar lo que pase con Tokio, dice organización

Cargando...

PARÍS, 27 ene (Reuters) - Los Juegos de París de 2024 seguirán adelante tal y como están programados, independientemente de la suerte que corra la cita olímpica de este año en Tokio en medio de la crisis del COVID-19, dijo el miércoles el comité organizador francés.

La semana pasada, Japón y el Comité Olímpico Internacional (COI) volvieron a comprometerse a celebrar los Juegos de Tokio este año, desmintiendo un reporte de prensa que afirmaba que el gobierno había concluido en privado que el evento tendría que ser cancelado.

"Desde el comienzo de esta crisis, el mundo del deporte se ha ido adaptando. Por supuesto, Tokio organizará los Juegos si las condiciones lo permiten", declaró el jefe de los Juegos de París, Tony Estanguet, al diario francés Le Monde.

"Han trabajado en diferentes soluciones para adaptarse a este contexto sanitario (...) Todo ha sido pensado para que estos Juegos puedan celebrarse con un nivel muy alto de seguridad sanitaria."

Estanguet insistió en que los Juegos de París no se trasladarían. "Si me atengo a las conversaciones con el COI, no tengo la impresión de que vaya a haber otro aplazamiento", explicó.

"Nuestros Juegos se harán en 2024, pase lo que pase en Tokio. Espero fervientemente, como muchos, que estos Juegos se celebren, porque creará una fuerte dinámica -sobre todo con la ceremonia de entrega-, pero París 2024 no está ligado al destino de Tokio".

(Reporte de Julien Pretot; Editado en español por Javier Leira)