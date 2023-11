Los partidos que completarán la fecha 31 de la DivPro este jueves

Cargando...

Tras la participación de la selección boliviana en las Eliminatorias sudamericanas en su 6ta fecha, no hay tiempo para más y de inmediato se reanudará la fecha 31 de la DivPro y continuación: The Strongest enfrentará a Vaca Diez en Pando, Always Ready rivalizará contra Royal Pari en El Alto y Aurora jugará con Blooming en Cochabamba.

Tres partidos cerrarán la fecha 31 del balompié nacional, el foco de esos duelos estará concentrado en los compromisos que se jugarán en La Paz y Cobija, en horario unificado desde las 15:00, se jugarán los compromisos The Strongest - Vaca Diez en La Paz y Always Ready-Royal Pari en El Alto, mientras que Aurora recibe a Blooming desde las 19:30 en el Félix Capriles de Cochabamba.

The Strongest buscará ganar a Vaca Diez y esperar que Always pierda con Royal para obtener el título de la DivPro, mientras que Royal busca escapar de la zona del descenso y Blooming con Aurora luchan por un cupo a la Sudamericana.