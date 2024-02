¡Los Sub 20 y Sub 23, las novedades en el Torneo Apertura 2024!

Cargando...

Bolivia.

(APG).- Bajo el rótulo de obligatoriedad, los clubes de la División Profesional impulsarán la carrera de futbolistas de las categorías Sub-20 y Sub-23, durante los 90 minutos de cada partido, en el torneo Apertura, una disposición que será la novedad en esta temporada.



Con voces a favor y en contra, los equipos incluirán a jugadores de estas edades de manera forzosa en las alineaciones, con el propósito de abrir camino al talento boliviano y comenzar a hacer a un lado a los extranjeros y naturalizados.



Esta disposición fue aprobada primero en el Congreso de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) en diciembre del año pasado, con apoyo unánime. Semanas después, hubo observaciones de los entrenadores, que consideraban que esta obligatoriedad puede ser contra producente, porque cada jugador debe ganarse la titularidad con trabajo y no con una normativa.



Uno de los profesionales que hizo escuchar su voz fue Mauricio Soria de Aurora, que consideraba esta medida como un retroceso y que sólo es aplicada en países, cuyas Selecciones Absolutas están en su peor momento, como Chile y Perú.



Mientras, el argentino Pablo Lavallén de The Strongest indicó que estaba a favor, siempre y cuando este plan cuente con una estructura consolidad de torneos nacionales juveniles para sacar de ahí a los futbolistas que ocuparán un lugar en los elencos profesionales; caso contrario, venía como un retroceso, porque se hará debutar a jugadores en cotejos oficiales donde hay más de tres puntos en juego.



Hubo intentos por modificar esta disposición en el Consejo Superior de la División Profesional, tratando de que sólo se aplique para los Sub-20 como se hizo años atrás, pero el debate fue ganado por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y ratificado en el reglamento y la convocatoria.



Bajo esta normativa, los entrenadores tuvieron que armar la base de sus equipos, considerando que los clubes que disputarán la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana veían sus esquemas alterados, ya que en estos torneos internacionales no existen esta reglamentación.



PREMIOS

El campeón del torneo Apertura recibirá el boleto de Bolivia 1 para la Copa Libertadores de América 2025 y el segundo obtendrá el Bolivia 1 para la Copa Sudamericana 2025.



Antes de celebrar estos premios, los 16 planteles deben jugar la fase de grupos (cuatro grupos de cuatro), afrontar los cuartos de final, la semifinal y la final, bajo el sistema de eliminación directa, en partidos de ida y vuelta.