Luis Enrique: “De preocupación estoy en un 7, hay que mejorar en la fase de finalización”

Luis Enrique entrenador de la selección de España ha hablado en conferencia de prensa previo al duelo por la fase de grupos ante Eslovaquia este miércoles (12:00), donde la Roja buscara su primera victoria en la Eurocopa 2021. El seleccionador quien fue cuestionado por sus dos primeras participaciones donde lograron solo empates, se mostró tranquilo y respondió toda pregunta sin esquivar, hablo sobre su futuro, posibles cambios y sobre el estado de ánimo del grupo.

Preocupación de 0 a 10:

"De preocupación estoy en un 7, porque sé que aquí no se vive del aire. Al convencimiento estoy al 10 y tengo la sensación de que estamos como la botella de cava que estamos a punto de descorchar. Estoy seguro de que en cuanto ganemos va a salir nuestra mejor versión".

Busquets:

"No quisimos forzara Busquets, aunque vino bien. Pero venía de trabajar en el jardín de su casa y era un riesgo. Ahora está al mismo nivel y disponible como el resto de sus compañeros".

España, difícil de ganar... pero empata mucho:

"Hay que mejorar en la fase de finalización. Hay que generar muchas ocasiones y para eso hay que hacer muchas cosas bien. Lo que más se paga en el fútbol es encontrar ocasiones, es verdad. No sé lo que decís, pero intuyo que lo que insinuáis es peor de lo que hacemos... Porque hacemos cosas bien. Hay que materializar las ocasiones, pero si vemos estadísticas somos de las que más generamos. También es verdad que las otras selecciones marcan más goles, tampoco voy a esconderlo".

Correcciones:

"No habría problemas en dar el once, pero no quiero dar ventajas al seleccionador eslovaco. Ante Polonia no fue el partido esperado, pero generamos lo suficiente para ganar. Hay cosas que mejorar en cuanto la generación de espacios, repliegues... Pero el rival juega y tiene categoría. Creo que Eslovaquia va a plantear un partido muy defensivo, porque son fuertes en situaciones de centro y remate, porque se cierra bien... Vamos a intentarlo por todos los medios, pero sabemos que vamos a contar con La Cartuja. También necesitamos ese poquito de fortuna..."

¿Va a forzar jugadores?

"Si los jugadores no están en condiciones prefiero que no jueguen, pero todos están disponibles. Todos han recuperado bien, pero ni en finales los he forzado"

Comparación Luis Enrique-Clemente:

"A pesar de mi admiración a Javi Clemente, que es un crack, cada uno tiene su metodología. Siempre fue un líder y una persona entrañable. Nos parecemos en que nos va el cachondeo en la rueda de Prensa. Ojalá que se repita con Clemente eso de ganar el tercer partido tras empatar los dos primeros. Ese es el objetivo"

Respaldo de la Federación:

"No voy a ahondar más en este caso. Repito... bueno, no lo voy a repetir. Creo que he dejado claro lo que siento"

¿Es injusto que se le cuestione?:

"No me parece nada injusto en el fútbol profesional, porque en el fútbol hay muchas cosas que no se pueden controlar y acepto cualquier crítica"

Renovación:

"Contesté lo que siento, porque estoy muy orgulloso de entrenar en mi país. Viendo como estoy aquí quiero seguir, y a mí me va la marcha, me va el ritmo... Y tengo contrato hasta después del Mundial. no tengo intención de no cumplirlo"

Posición de Marcos Llorente:

"Pero ha jugado mucho rato en ataque, porque estamos atacando siempre. Eso significa que Marcos ocupa espacios de ataque. Pero estoy abierto a que pueda jugar en varias posiciones".

Estado del equipo:

"Al equipo lo veo bien, el feedback no ha sido malo. Nadie en el planeta fútbol puede decir que hemos sido inferiores a Suecia y Polonia"

Credibilidad de España: