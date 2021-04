Man City seguramente no fichará un delantero pese a partida de Agüero, dice Guardiola

Cargando...

2 abr (Reuters) - Manchester City no tiene previsto priorizar el fichaje de un delantero para la próxima temporada a pesar de que su máximo goleador de todos los tiempos, Sergio Agüero, dejará el equipo al final de la actual campaña, dijo el viernes el entrenador Pep Guardiola.

Agüero, que ha marcado 257 goles en 384 partidos y ha ganado cuatro títulos de la Premier League, una Copa de la FA y cinco Copas de la Liga con el club, se marchará cuando termine su contrato.

El City sólo tiene otro centrodelantero, Gabriel Jesús, y la prensa local lo ha relacionado con el atacante Erling Haaland, del Borussia Dortmund, pero Guardiola rechazó las especulaciones.

"No sé lo que va a pasar, pero con estos precios no vamos a fichar a un delantero. No es posible, no nos lo podemos permitir. Todos los clubes lo están pasando mal financieramente y nosotros también", dijo Guardiola en rueda de prensa.

"Tenemos a Gabriel, Ferran (Torres) que ha estado jugando increíble, Raheem (Sterling) como 'falso 9' (...) Lo más probable es que no fichemos a un delantero para la próxima temporada", agregó el DT.

El equipo de Guardiola lidera la Premier League con 71 unidades en 30 partidos y le lleva una ventaja de 14 puntos al Manchester United, que tiene un encuentro pendiente.

(Reporte de Shrivathsa Sridhar en Bengaluru. Editado en español por Javier Leira)