Marcelo regresó del Real Madrid, para ganar la Libertadores con Fluminense

Brasil.

Marcelo, de su éxito con Real Madrid, a ganar la Copa Libertadores con Fluminense. El futbolista brasileño de 35 años se une de esta manera al selecto grupo de futbolista que han conquistado la Champions League y la Copa Libertadores.

El ex futbolista del cuadro merengue y titular de la selección de Brasil, Marcelo, fue hoy titular con Fluminense en la final de la Copa Libertadores frente a Boca Juniors, donde sumó un título más en los palmares de su carrera, tras conquistar varias Champions con Real Madrid. El experimentado defensor retornó al equipo donde todo comenzó para ganar la Copa Libertadores.

Marcelo llegó a ganar cinco ediciones de la Champions League con el Real Madrid. Se impuso en las finales de 2014 (vs. Atlético de Madrid), 2016 (vs. Atlético de Madrid), 2017 (vs. Juventus), 2018 (vs. Liverpool) y 2022 (vs. Liverpool) y cerró su glorioso paso invicto: no perdió ninguna.

¿Cuántos títulos tiene Marcelo?

A lo largo de su carrera, Marcelo lleva ganados 28 títulos. De ellos, 25 llegaron defendiendo la camiseta del Real Madrid, los que lo convierten -junto a Karim Benzema- en el más laureado en la historia del club español Los tres restantes los sumó con la Selección de Brasil (Copa Confederaciones 2013) y con el Fluminense (Campeonato Carioca 2023 y Libertadores 2023).

Vale aclarar que, en el caso del club brasileño, se le cuenta un torneo regional como el Carioca.

El desglose de los títulos de Marcelo muestra 6 consagraciones en La Liga de España, 5 Champions League, 5 Supercopas de España, 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 2 Copas del Rey, 1 Copa Confederaciones, 1 Campeonato Carioca y 1 Copa Libertadores.

El mejor año de la carrera de Marcelo, al menos en lo que refiere a títulos, fue 2017. Allí se consagró campeón de La Liga de España, la Champions League, la Supercopa de España, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, en el primer quintuplete de la historia del Madrid.