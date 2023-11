Mario Suárez: “Raldes fue un fracaso; la hinchada se está calentando cada vez más, que renuncie”

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El expresidente de Oriente Petrolero, Mario Suárez, lanzó un llamado de emergencia al actual presidente del club, Ronald Raldes, instándole a renunciar o convocar a nuevas elecciones debido a la creciente crisis administrativa y financiera que atraviesa la institución Albiverde. En una entrevista exclusiva en el programa “El Mañanero”, Suárez expresó su profunda preocupación por la situación actual del equipo refinero, que se encuentra sin posibilidades de clasificar a un torneo internacional.

Según Suárez, la crisis no se limita al ámbito deportivo, sino que abarca cuestiones administrativas y económicas que amenazan la estabilidad del club. “Lo peor es que no es el tema deportivo, sino que es el tema administrativo, económico que tiene Oriente en estos momentos. Hay que analizarlo bien y yo le he sugerido a este joven Ronald Raldes, a quien apoyé en su momento porque creí en él puesto por la historia que tuvo en el exterior, pensé que iba a trabajar bien, que iba a solucionar los problemas, con otra visión, pero fue un fracaso. Lo peor que le pasó a Oriente desde que tengo uso de razón, nunca ha habido un directorio tan malo, y lo peor es que al perder la hinchada se esté calentando cada vez más, incluso lo ha insultado y eso es una vergüenza”, declaró.

El past presidente también emitió una advertencia a Ronald Raldes sobre la reacción de la hinchada: “Cuidado, ya se lo dije al amigo Raldes, cuidado que violenten su vehículo, cuidado que vayan a molestarlo a su casa. La hinchada es fregada en Oriente, es una hinchada que sufre, y el sufrimiento hace reaccionar a las personas. Por eso le aconsejo a Ronald Raldes que llame a expresidentes, socios, donde se pueda aportar con ideas, dinero o que renuncie y que convoque a nuevas elecciones. Esas dos son las soluciones que podrían darse en este momento en el club, sino va a desaparecer, y cuidado joven Raldes que las cosas empeoren para usted y su familia”.

Suárez destacó la falta de transparencia y comunicación por parte del actual presidente: “Yo no voy al estadio por profilaxis porque ver al club en esa situación y encima que detrás haya gente torpe. Pensemos mejor en sacar puntos para no descender, ojalá no clasifiquemos a ningún torneo internacional, aunque se pierda platita, porque otra vez van a pasar vergüenza”.

La situación en Oriente Petrolero parece estar llegando a un punto crítico, con un expresidente instando a un cambio drástico en la dirección del club para evitar un posible colapso. El próximo desafío del equipo Albiverde es el enfrentamiento contra Royal Pary este jueves, en un intento por mejorar su posición en la tabla.