Mauricio Soria, el único DT sobreviviente desde 2025 y tiene a Blooming como líder del torneo

En tiempos donde la estabilidad es casi inexistente en el fútbol boliviano, hay una excepción que marca la diferencia: Blooming.

Y el principal responsable tiene nombre propio: Mauricio Soria, quien hoy se ha convertido en el único director técnico “sobreviviente” que se mantiene en su cargo desde el inicio de la temporada 2025 en la División Profesional.

Mientras otros clubes cambiaron de rumbo una y otra vez , el caso más reciente, la salida de Flavio Robatto de Bolívar, la Academia cruceña apostó por sostener su proyecto. Y los resultados empiezan a hablar por sí solos.

Blooming es líder del torneo, muestra un equipo con identidad clara, solidez táctica y un funcionamiento que refleja trabajo y continuidad.

Pero no solo eso. A nivel internacional, el equipo también dejó buenas sensaciones: logró un empate ante River Plate y estuvo muy cerca de sumar frente a Bragantino, en un partido que se le escapó en el último segundo.

A pesar de ese golpe, la ilusión sigue intacta. Blooming aún tiene cuatro partidos por disputar en la Copa Sudamericana, donde buscará meterse en la pelea. Su próximo desafío será como visitante ante Carabobo, en busca de su primera victoria internacional.

Luego, tendrá la oportunidad de hacerse fuerte en casa y cerrar la fase nuevamente ante River en Argentina.

En el ámbito local, el reto inmediato será defender la cima cuando visite a ABB en El Alto.

En un campeonato donde la paciencia escasea, Blooming eligió resistir. Y en ese camino, Soria se convirtió en el último en pie.

Hoy, más que nunca, la pregunta toma fuerza…

¿Es Mauricio Soria el gran responsable del presente de Blooming? Los resultados, y su condición de único sobreviviente, parecen dar una respuesta clara.

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